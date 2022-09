L'episodi de pudors a Tarragona per la fuita de nafta s'allargarà durant tot el dimarts

L'episodi deque des d'aquest dilluns afecta especialment la ciutat dea causa d'unaa l'empresas'allargarà durant tot aquest dimarts.l ha explicat que al matí s'han reprès les tasques de, fet que seria la causa de les pudors.Des de la companyia s'han "buidat les canonades i cobert el dipòsit d'escuma per reduir les males olors", ha piulat Protecció Civil. A més, han afegit que Qualitat Ambiental de la Generalitat "s'encarrega d'avaluar" les males olors "amb les seves estacions i mesures".El(CECAT) ha apuntat que "les mesures tècniques dels tècnics de Qualitat Ambiental han resultat negatives". Protecció Civil ha expressat que "Acció Climàtica ha informat que va realitzar mesures de control de la qualitat de l'aire a la planta amb resultat i negatiu" i que "no es van superar els seus llindars de referència de la qualitat de l'aire". Tot i això, la forta pudor es manté en diferents punts de Tarragona.Per la seva banda, el Departament de Salut ha informat que cap ciutadà s'ha desplaçat a l'o a cap(CAP) queixant-se de símptomes causats per l'episodi. Tot i això, a través de les xarxes socials diversos tarragonins han assegurat patirper la pudor. Amb tot, aquest dilluns al matí un bomber del Parc Químic que treballava en l'incident va haver de ser traslladat a l'hospital Joan XXIII i va ser donat d'alta al migdia sense que se li apliqués cap tractament.L'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat fer valoracions de la situació. La ciutadania no va ser informada de la incidència, que ha comportat l'activació de la prealerta del, fins unes 10 hores després que es registrés la fuita.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor