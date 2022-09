Curen un càncer en només cinc setmanes amb un virus que ataca els tumors

Una nova teràpia que utilitza un virus que infecta i ataca els tumors. Aquest és el remei que ha aconseguit. El pacient formava part d'unque estudiava la nova forma d'atacar la malaltia a partir de la injecció d'una versió modificada genèticament deli que, tot i que no té resultats confirmats, de moment té indicis molt positius.El cas deha estat una bona notícia molt inesperada. A l'home, que viu a l'oest de Londres, van detectar-li unl'any 2017. Va participar en tota mena de cirurgies i altres tractaments, però els tumors continuaven creixent i semblava que. Aleshores, se'l va oferir l'opció de participar en l'assaig. Durant cinc setmanes van posar-li injeccions amb el virus modificat i el càncer va desaparèixer. De fet, ja han passat dos anys iSi bé és cert el miraculós efecte que ha tingut el tractament per Wojkowski, en altres participants de la investigació, tot i que sí que s'ha reduït considerablement la mida dels tumors. A més a més, els investigadors apunten que aquesta tècnica podria ser, fins i tot, apte per a persones ende la malaltia.D'altra banda, els científics han observat que les injeccions, més enllà de destruir les cèl·lules canceroses, activen la, fet que multiplica l'eficàcia del tractament. La recerca, que ha estudiat a 40 persones, assenyala queque van rebre el virus RP2 van experimentar millores, així comque van optar per la combinació de l'anterior amb nivolumab, un fàrmac anticancerós.Les conclusions tan esperançadores, que han demostrat ser eficients en pacients amb altres tipus de càncer, han estat celebrades per la comunitat científica. Així i tot, avisen queamb grups de població variats per garantir-ne la seguretat i l'eficàcia. També caldria comprovar lad'injectar el virus sol o combinat amb altres fàrmacs.

