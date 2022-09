La jutge envia Shakira a judici per sis delictes contra la hisenda pública

no podrà evitar anar a judici. La cantant colombiana haurà de seure al banc dels acusats després que la jutge l'hagi enviat de manera definitiva a judici per sis delictes contra la hisenda pública. Tots aquests s'haurien produït, amb evasió d'impostos de patrimoni i de l'IRPF. Encara no hi ha data per a la celebració del judici, on serà acusada per l', sumada a una multa de 23,8 milions d'euros. Shakira, que ja ha retornata la hisenda pública a través de diversos paradisos fiscals, va rebutjar arribar a un acord per rebaixar la pena . L'equip legal i la mateixa cantant colombiana van assegurar el passat juliol, quan van rebutjar el pacte, que els seus drets "han estat atropellats de manera reiterada".També se li demana a Shakira fins a 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. El ministeri públicper viure amb Gerard Piqué. Shakira va descartar el pacte al·legant que era "abusiu", que es considera innocent i que ja ha pagat més de 17 milions d'euros a hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal.

