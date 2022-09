La Moncloa tanca la porta a l'acord de claredat d'Aragonès

Elha fet una primera resposta a la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès , en el debat de política general al Parlament, d'un acord de claredat a l'Estat per celebrar un. La ministra portaveu,, ha dit després delcelebrat aquest dimarts que no ha pogut escoltar Aragonès, però que el marc en què es mou l'executiu és la mesa de diàleg, on "s'avança en la normalització"."Ells mantenen les seves propostes de màxims -ha dit-, que no són compartides pel govern espanyol". "-ha assenyalat la portaveu-, i recuperar prioritats". Rodríguez ha al·ludit a les propostes socials que pensava proposar Aragonès per afrontar la situació de les famílies catalanes enmig de la crisi, i ha afirmat que la ciutadania requereix de responsables polítics que es dediquin a "les coses importants, les coses de menjar", que és al que es dedica l'executiu espanyol, segons ella. Ha refermat que en l'àmbit de les relacions, el marc ideal és una"que està donat els seus fruits".A la pregunta de si es plantejarà un canvi en el, Isabel Rodríguez ha manifestat que "es podria homologar aquest tipus penal al de les legislacions del nostre entorn", però ". Es tracta d'una llei important, orgànica, i si aconseguim aquestes majories, es pot explorar aquesta modificació".Sobre laengegada pels governs de Madrid i Andalusia, Rodríguez ha tornat a defensar que la política fiscal ha de ser un instrument en favor dels que tenen menys. "No estem en una política de rebaixa d'impostos dels que més tenen -ha dit-, sinó de compromís amb aquells que pitjor ho estan passant" i que suposi "més justícia social".Sobre el paquet fiscal que l'executiu prepara, ha afirmat que s'està treballant "amb absolut rigor i molt de la ma de la política europea", però no ha avançat res sobre mesures concretes. Ha reiterat que les bases de política fiscal del govern són que contribueixin els que més tenen, que no es carregui sobre la classe mitjana i treballadora, i que sigui eficaç.Preguntada sobre eli el triomf de l'extrema dreta, la portaveu ha reconegut la "legitimitat del procés electoral a Itàlia", deixant expressament de banda les "preferències" del govern espanyol i sense ocultar la "preocupació per coses que hem escoltat durant la campanya sobre política migratòria i drets de les dones".El consell de ministres, presidit avui per la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ja que, ha tramitat avui un reial decret que aprova unadreçat a les persones que reben elperquè no renunciïn a entrar en el mercat laboral, s'estima que el nombre de beneficiaris poden ser prop de 45.000 persones, Forma part dels compromisos amb la UE dins dels programes dels fons de recuperació. L'executiu ha aprovat també l'inici del procediment per establir la seu de l'Agència Espacial Espanyola per "avançar cap un país més cohesionat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor