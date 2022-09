El País Valencià rebaixarà l'IRPF a les rendes inferiors als 60.000 euros

El president de la Generalitat Valenciana,"davant les rebaixes als rics". Fa tres setmanes, Puig va anunciar que abordaria una reforma fiscal i, finalment, aquest dimarts ha detallat el seu pla en el debat de política general de la comunitat:El president valencià reduirà el tram de l'IRPF autonòmic amb efecte retroactiu i augmentarà un 10% les deduccions a les rendes inferiors als 60.000 euros () per combatre la inflació. Puig ha defensat que "mentre uns abaixen els impostos als rics, aquí ajudem a arribar a finals de mes a la majoria de la societat valenciana".Aquest mateix dimarts,també s'ha sumat a la proposta valenciana i. Ho ha detallat el president Alfonso Rueda en una intervenció en el parlament gallec sobre els nous pressupostos autonòmics, en què ha descrit la mesura com a "justa" i ha explicat que té per"evitar que l'encariment de preus tingui un doble impacte en la tributació", per la qual cosa s'elevarà un 4,1% el límit per saltar d'un tram a un altre.Així doncs, Galícia també es deflactarà l'IRPF en el tram autonòmic amb efecte retroactiu, que. Això es traduirà, segons el president, en un "estalvi" en la pròxima declaració de la renda de 46 milions d'euros per les rendes mitjanes i baixes. Alhora, Rueda també, que va presentar la setmana passada, i ha afirmat que la comunitat té una planificació fiscal "pròpia, sensata, progressiva i sostenible, sense dogmatismes ni improvisació" quehan anunciat reduccions o directament supressions de determinats impostos . Concretament, de l'IRPF o de l'Impost de Patrimoni, que beneficien a les rendes més altes. Una estratègia que ha estat durament criticada pel govern català i espanyol. De fet, aquest últim treballa per

