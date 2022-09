​Apallissen a la presó l'autor del crim masclista de Campdevànol

L'autor del crim masclista del passat dimecres a Campdevànol ha estat, on està tancat en presó preventiva. Segons informa el diari El Punt, Alberto Pinto Pérez va rebre una pallissa al pati de la presó i. Pinto està en règim de presó provisional comunicada i sense fiança des de dissabte passat.Alberto Pinto, de 36 anys, va ser detingut dimecres passat després que ell mateix avisés el SEM per una suposada caiguda amb bicicleta de la seva parella. Quan els equips d'emergència van arribar a la casa van veure que les ferides no coincidien en una caiguda i es va alerta els Mossos, qui va inicial el protocol relacionat amb violències masclistes. Pinto va passar a disposició judicial dissabte passat. El jutge va decretardesprés que el presumpte assassí declarés a la policia. Pinto té una causa oberta per aDe mica en mica, Campdevànol, Ripoll i, en general, el Ripollès intenten tornar a la normalitat dies després d'uns fets que han commocionat tota la comarca. Campdevànol va decretar tres dies de dol i l'Ajuntament va assegurar que estudiaria presentar-se com a acusació si es confirmava el feminicidi. Durant el cap de setmana passat, també hi va haver concentracions de rebuig a Ripoll i Campdevànol on la ciutadania va mostrar el seu rebuig a les agressions masclistes i va recordar la jove de 21 anys assassinada la setmana passada.

