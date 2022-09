Descobreixen quins pacients tenen millor resposta als tractaments de càncer gràcies a la mutació d'un gen

Els investigadors delhan descobert mutacions en un gen que podria ajudar a identificar els pacients que responen millor a les teràpies en el, una de les fases més avançades del càncer de còlon.En concret, el treball ha descobert mutacions en, comú en aquesta mena de malaltia i que prediu quins pacients amb mutació BRAFV600E, que es troben en el 10% dels casos i que tenen un pronòstic negatiu, aconseguirien una millor resposta a la teràpia iL'estudi, publicat a la revista científica Nature Medicine , obre la porta a incorporar aquesta eina per determinar l'estat de la malaltia -anomenada- a estudis clínics en marxa per identificar la. A més a més, la intenció és prioritzar els pacients amb més probabilitat de resposta, segons ha explicat la investigadora i oncòloga mèdica de Vall d'Hebron, la doctoraEs tracta d'una troballa positiva perquè, generalment, els pacients amb la mutació BRAFV600E desenvolupen. El servei d'Oncologia Mèdica de l'hospital català ja va demostrar que una teràpia dirigida amb, unes substàncies que impedeixen que el tractament del càncer faci malbé les cèl·lules sanes de l'organisme, resultava efectiva per una supervivència més llarga en aquests pacients.Tanmateix, hi havia una part dels pacients que no responia al tractament. Això va plantejar el repte deque identifiquessin quins eren els pacients que sí que encaixaven dins la combinació terapèutica, tal com conta l'investigador i doctor Rodrigo A.Toledo.Per fer-ho calia observar lesAixí, els investigadors van valorargràcies a una mostra de 166 pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de tres hospitals italians. En fer una anàlisi comparativa entre els que responien i els que no, els doctors van considerar que les, que estaven presents en el 29% dels tumors colorectals metastàtics BRAFV600E, estaven relacionades amb eli que tenien millors índexs de supervivència.

