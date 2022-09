Arran roba menjar del Mercadona «per denunciar la pujada de preus»

📈✊🏽 Si els preus s'alcen, nosaltres també! Expropiem al capital, expropiem el Mercadona! 💸



📌 Vols saber el perquè de l'acció? T'ho expliquem avui a les 9:30h a Pl. Catalunya (#Barcelona)



🧩 #HoVolemTot pic.twitter.com/MIE63DN2CP — Arran (@Arran_jovent) September 27, 2022

Arran ha entrat en un supermercat Mercadona i ha robat fins a quatre carros plens de menjar, que repartirà entre diferents xarxes d'aliments,En un comunicat, l'organització juvenil anticapitalista ha assegurat que aquesta "acció protesta" vol posar sobre la taula "l'augment dels preus dels aliments" que, han recordat, "és inassumible" pels joves de Catalunya."Mentre nosaltres continuem tenint feines precàries, grans empresaris comcontinuen obtenint beneficis milionaris", han carregat des d'Arran en el seu comunicat. Marina Gispert, portaveu de l'organització, ha denunciat aquest matí "la incapacitat dels governs" per fer front a les crisis econòmica i ecològica que patiran els joves, i han defensat "qualsevol mesura que prenguin els joves per fer-hi front i construir una alternativa al capitalisme".L'acció d'Arran va tenir lloc a un dels supermercatsi està emmarcada en la campanya política Ho Volem Tot en què l'organització juvenil vol realitzar accions per denunciar la situació generalitzada de malestar juvenil, no només a causa de la crisi o la inflació, sinó també per la sensació d’incertesa i falta d’expectatives de futur.

