Dinamarca i Suècia declaren l'emergència per fugues als gasoductes Nord Stream

Els governs dehan declarat l'per tres fugues als gasoductes russos Nord Stream. Les autoritats han informat inicialment d'una fuita en el Nord Stream 2 a aigües daneses del Bàltic i, després, de dues més en el Nord Stream 1, una en aigües del país nòrdic i una altra en les de la veïna Suècia.perquè Alemanya va suspendre el procés d'aprovació poc abans de la invasió russa a Ucraïna. El Nord Stream 1, en canvi, fa setmanes que està aturat per unnotificat pel país liderat per Vladímir Putin. Concretament, es tracta d'una fuita d'oli en l'única estació compressora russa que encara funcionava. ​La gestora d'ambdues infraestructures amb seu a Suïssa, Nord Stream AG, també havia informat fa escassos dies d'una "caiguda de pressió" en el Nord Stream 1 i d'una dificultat similar en l'altre gasoducte.Per tot plegat, la Marina danesa ha prohibit la navegació en un radi de cinc milles al voltant de les zones de les fuites i, els vols, en una àrea d'un quilòmetre., ha precisat en un comunicat la Direcció General d'Energia. Així i tot, han continuat: "Volem assegurar la vigilància minuciosa de la infraestructura per a reforçar la seguretat de subministrament". Segons aquest mateix organisme, és "massa aviat" per a dir alguna cosa sobre les causes de les fugides."Les autoritats i el govern segueixen la situació amb deteniment i mantindran informada de manera continuada la població", ha explicat a l'agència Ritzau el ministre d'Energia danès,

