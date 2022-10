Carlos Lesmes, el conservador superat

Conviccions religioses i amic de Gallardón

Distanciat del sector conservador

Quanva ser nomenat president del(CGPJ), el rei d'Espanya encara era, governava el PP amb majoria absoluta i a Catalunya el govern d'Artur Mas començava a plantejar fer una consulta que cristal·litzaria en el 9 de novembre. Era desembre de 2013, feia dos mesos que el govern dels jutges estava en funcions i Lesmes arribava al capdavant de l'òrgan de govern dels jutges. També aleshores, el seu amic i ministre,, ostentava la cartera de Justícia. Nou anys després, i amb el mandat caducat des de 2018, el president del CGPJ ha presentat la seva dimissió, superat pel bloqueig del PP per renovar l'organisme. El seu càrrec l'ocuparà el magistrat, que fins ara era el president de la sala civil del Suprem.La situaciói l'últim gest de pressió que ha pogut fer Lesmes, que mentre ha pogut ha nomenat tots els jutges possibles malgrat estar en funcions, ha estat la seva pròpia dimissió. Ho va deixar caure en el darrer discurs d'obertura de l'any judicial i feia dies que prepara el terreny per al seu relleu. Han hagut de passar quatre anys de mandat caducat -amb conseqüències als principals tribunals de l'Estat i desgast institucional- perquè Lesmes faci el pas de deixar el càrrec. El magistrat, deli proper al PP de, marxa distanciat del bloc que va col·locar al càrrec, reticent a facilitar la renovació delmalgrat la petició pública que va fer fa el president del CGPJ de no situar-se al marge de la llei i designar els dos magistrats que corresponen a l'organisme. No hi ha renovació a la vista i de, Lesmes va assumir la presidència del CGPJ amb poca trajectòria al Tribunal Suprem, cosa que en el seu moment va generar dubtes entre altres membres de la judicatura. Havia estat nomenat magistrat de l'alt tribunal el 2010 i només tres anys després arribava a la presidència del govern dels jutges i del principal tribunal de la jerarquia judicial espanyola. Part de la seva carrera l'ha dedicada a l'àmbit polític, cosa que també ha fet que se l'observi amb lupa. Concretament, va ser, entre l'any 1996 i l'any 2000 com a director general d'Objecció de Consciència i entre l'any 2000 i el 2004 com a director general de Relacions amb l'Administració de Justícia, amb els ministres de JustíciaSe'l defineix com un magistrat tècnic, però durant la seva etapa no ha amagat que també té. Ha estat la cara visible del poder judicial durant els anys més intensos del procés sobiranista i uns dels ariets de lacontra l'independentisme. Va ser especialment dur el seu discurs d'obertura de l'any judicial del setembre de 2017, quan va situar el poder judicial com a. Faltaven pocs dies pel referèndum de l'1-O i Lesmes, al costat de, el ministrei el fiscal, ja va anticipar quina seria la resposta judicial en cas de tirar endavant la independència. Des d'aleshores, no ha abaixat el to i s'ha acomiadat del CGPJ criticant els intents de desjudicialització del procés.Nascut a Madrid l'any 1958, és el gran de quatre germans. Va llicenciar-se en Dret a la Universitat Autònoma de Madrid i mentre estudiava lesva conèixer el seu amic Alberto Ruíz-Gallardón, que anys més tard faria carrera política amb el PP, arribaria a ser ministre de Justícia i impulsaria la renovació del CGPJ, amb Lesmes al capdavant. Just després d'aconseguir la plaça de fiscal, es va casar amb, una infermera que treballa en un hospital de Madrid, amb qui té cinc fills. En un perfil personal publicat l'any 2021 a Vanitatis , se'l defineix com un home tímid, que utilitza la barba per sentir-se segur, "" i "". Esportista, li agrada passejar i anar en bicicleta, i també jugar a pàdel almenys un cop per setmana.He exercit de fiscal és especialista en l'. També ha fet de magistrat ali a l'abans de fer el salt a la política de la mà d'Aznar. Amb el govern del PSOE, torna a la justícia, a l'Audiència Nacional, abans d'arribar al Suprem i ser nomenat president del CGPJ. Lesmes deixa el càrrec en una situació de molta tensió a la justícia espanyola ique el va portar al poder fa nou anys. Els conservadors del CGPJ, atrinxerats i en guerra oberta amb el govern espanyol, es neguen a facilitar la renovació del TC malgrat les peticions públiques de Lesmes, que després de quatre anys en funcions deixa pas per no ser -o no continuar sent- còmplice de l'anomalia judicial espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor