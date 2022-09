Barcelona inicia el camí per fer 100% accessibles les àrees de joc infantil

Una de les propostes per dissenyar noves àrees de joc a Barcelona Foto: Ajuntament de Barcelona

Barcelona ha seleccionat ja els dissenys per creartotalment. El jurat del concurs convocat el maig passat per l’Ajuntament ha elegit els millors dissenys en el marc de l’estratègia municipal per augmentar les oportunitats de joc de les persones amb diversitat funcional i persones amb discapacitat.Un cop resolt el concurs, les propostes seleccionades se seguiran concretant per adaptar-se als espais inclosos a cada lot i es començaran a redactar els projectes executius de cara a poder fer les obres a principis de 2024 i aconseguir aixíEl pressupost total que s'haurà destinat al concurs, la redacció dels projectes i l’execució de les obres rondarà els 4,38 milions d’euros.Els criteris de valoració han tingut en comptei lade les propostes, laa les condicionsdel lloc i la creació d', fent èmfasi en. Han format part del jurat les àrees municipals implicades en les àrees de joc infantil, arquitectes, pedagogs, i usuaris directes, entre altres.Entre les propostes seleccionades pel jurat en les diferents àrees de la ciutat hi ha arbres nous per generar una mena dedel qual n'emergeixen, un, unoctogonal de grans dimensions del qual pengeni en surten unes catifes de cautxú o unaaccessible.Actualment, de les 906 àrees de joc de la ciutatde totalment. Amb les àrees incloses en el concurs, les ja existents i els projectes d'altres àrees que estan en marxa, es passarà de 21 espais de joc totalment accessibles al'any 2024. I és que en els propers mesos també s’iniciaran els projectes dea diverses àrees infantils situades en diferents espais de la ciutat i pròximament també està prevista lainfantils més.

