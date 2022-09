Colau reivindica com s'han gaudit les festes de la Mercè i demana deixar de «difamar» Barcelona

Contundent missatge de l'alcaldessa de Barcelona,l'endemà de tancar les"Ja n'hi ha prou de difamar Barcelona", ha escrit la batllessa de la capital en un missatge a les seves xarxes socials. Colau ha reivindicat que la majoria de la ciutadania "ha gaudit de les festes en convivència", com a resposta per les crítiques rebudes pels incidents que es van produir a plaça Espanya i a la zona de Sants el divendres a la nit . L'alcaldessa de la capital catalana ha assegurat que, però ha mostrat el seu rebuig a la cobertura dels mitjans de comunicació a les situacions violentes que ha patit la ciutat en els últims dies. "No s'entén que una mort i actes vandàlics d'una nit a Barcelona generin hores i hores de TV repetint i instal·lant la idea de 'violència a Barcelona'", ha criticat Colau en el seu missatge a Instagram. Ella mateixa ha deixat clar que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'EsquadraColau ha recordat que s'han produït 6 assassinats més a tot Catalunya en només una setmana. "Per què les notícies diuen que només Barcelona té un problema de violència?", ha insistit.En aquest sentit, també s'ha pronunciat el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha apuntat que l'apunyalament que es va produir divendres a Barcelona. Batlle ha recalcat que hi ha mitjans i forces polítiques que tenen un interès específic en afectar la reputació de Barcelona, "com si fos la ciutat de Chicago dels anys 20 o Beirut".Ell mateix ha reconegut "petits incidents", alguns "d'especial gravetat" -en referència a la crema de contenidors, saquejos a comerços, llançament de motos al carrer Tarragona i enfrontaments amb la policia- però ha demanat "no generalitzar". L'Ajuntament de Barcelona va calcular diumenge quede Barcelona després dels concerts de la Mercè a l'avinguda de Maria Cristina.La xifra la va facilitar el mateix Albert Batlle, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació, en la qual també va explicar es van produir 12 detencions, dos dels quals directament relacionats amb la vandalització d'una carnisseria al carrer de la Creu Cuberta, un dels negocis més afectats. "Això no és festa, és vandalisme"​, va sentenciar el propietari de l'establiment,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor