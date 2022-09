Detinguts un presumpte violador i un presumpte maltractador a Castelldefels

❌ Gràcies a la col·laboració dels Mossos, la Policia va poder detenir el diumenge a un presumpte violador que, el divendres a la nit, hauria agredit sexualment a una dona en el barri de La Pineda. pic.twitter.com/sgXY5tZkYE — Policia de Castelldefels ◾️◾️◾️◾️ (@PLCastelldefels) September 26, 2022

La Policia Local de Castelldefels, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha detingut la matinada de dilluns untal com ha informat el cos policial. L'arrestat, de 48 anys i veí de la zona, hauriaal barri de. Ara, ha estat traslladat a la comissaria de Gavà i s'espera que dimarts passi a disposició judicial.Segons ha avançat el portal 3/24,. Aquesta és una tendència habitual en els casos de violència masclista, ja que, segons un estudi publicat el 2021 per l', el% dels agressors són persones conegudes o de confiança per les víctimes.D'altra banda, el cos ha informat de la detenció divendres passat d'unque hauria agredit la seva parella en la residència que compartien al centre de la ciutat. La Policia Local de Castelldefels ha explicat per xarxes socials que van arrestar l'home després de rebre un avís.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor