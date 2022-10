Carlos Lesmes dimiteix com a president del poder judicial després de quatre anys en funcions

Marxa criticant la desjudicialització

Ho va deixar caure en l'obertura de l'any judicial, va donar unes setmanes de marge, i finalment s'ha confirmat. El president del(CGPJ),, presentarà la seva dimissió aquest dilluns després de quatre anys en funcions pela la renovació de l'organisme. Lesmes, que fins ara no havia contemplat de manera seriosa la possibilitat de deixar el càrrec, va començar a preparar el terreny fa uns dies i marxa amb retrets als principals partits espanyols, incapaços de posar-se d'acord per la negativa dels populars a facilitar un canvi de majories al, que té elDavant la decisió de Lesmes, el president del govern espanyol,, ha convocat una reunió d'urgència a la Moncloa amb el líder del PP,per abordar la renovació de l'òrgan constitucional, tot i que difícilment es desencallarà. Fa quatre anys, els dos partits van arribar a un principi d'acord ambal capdavant, però la filtració d'unes converses en què dirigents del PP asseguraven que gràcies a això controlarien el Suprem va obligar Marchena a renunciar al càrrec. Des d'aleshores, cap de les propostes ha tingut recorregut.El nou president del, i també del, serà, president de sala del Suprem de més antiguitat, que ocuparà el càrrec fins quees posin d'acord per renovar l'organisme. Ara com ara. El magistrat arriba al càrrec amb l'espanyola, crítica també amb el bloqueig polític, i que fa uns dies lamentava que Lesmes es veiés "obligat a dimitir" perquè els dos principals partits incompleixen les seves "obligacions constitucionals". Un dels reptes que té al davant el nou president és facilitar la renovació del, bloquejada pels vocals conservadors del CGPJ. Les darreres tres reunions han fet evident que no hi ha horitzó d'acord.Marín (Segòvia, 1952) és considerat uni fins ara era el president de la sala primera, la civil, al Tribunal Suprem, càrrec que va assumir el 2014. També és vicepresident interí del Suprem des del 2019. Marín va ingressar a la carrera judicial el 1977 com a primer de la seva promoció i va arribar al Suprem com a magistrat del gabinet tècnic. No va ser fins a l'any 2000 que va ser nomenat magistrat de l'alt tribunal, on també hi ha el seu germà, Fernando, magistrat de la sala cinquena, la militar.Carlos Lesmes va ser elegit president del CGPJ l'any 2013. El càrrec, amb una durada prevista de cinc anys, s'ha allargat pràcticament quatre anys més pel bloqueig polític. El també president del Suprem ha estat la cara visible del poder judicial durant els moments més tensos del procés sobiranista, en quècontra el procés. Crític amb el govern de PSOE i Podem, va criticar els intents de desjudicialització en el darrer discurs públic davant la cúpula judicial espanyola i al costat dei la ministra de Justícia,El fins ara president del govern dels jutges és del sector conservador, però marxa distanciat amb els vocals d'aquest bloc, organitzats per. El CGPJ té potestat per nomenar dos magistrats del tribunal de garanties i Lesmes va demanar als vocals que no impedissin aquests nomenaments. Després de dues reunions fallides, el complot del bloc conservador ha impossibilitat fins ara el nomenament dels magistrats, que juntament amb els que ha de nomenar el govern espanyo l facilitarà un canvi de majories al TC

