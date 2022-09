El PSOE proposa substituir els taüts de fusta per cartó per reduir l'impacte ambiental

Elha registrat unapel debat de la pròxima Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Congrés dels Diputats:, o algun altre material vegetal, per reduir l'impacte ambiental. Els socialistes han recordat que aquest mètode fúnebre provoca emissions contaminants perilloses per a la salut. I, per això, també han suggerirabans d'incinerar-los."Amb aquestes actuacions es podrien eliminar els components sintètics volàtils que habitualment componen els fèretres convencionals i les robes sintètiques, així com altres líquids de conservació tòxics", ha argumentat el partit liderat per. Pels mateixos motius, la formació també ha recomanato que els nous crematoris s'ubiquin fora dels nuclis urbans.Sobre aquest últim aspecte, el PSOE ha detallat que ja hi ha un text, la Guia de consens sobre l'activitat mortuòria , aprovada el 2018 pel Consell Interterritorial de Salut, que regula l'activitat dels negocis d'incineració i que, entre altres,, es facin controls periòdics als negocis o s'asseguri que disposen d'equips de filtració per reduir els tòxics de les seves emissions. No obstant això, han detallat que no sempre se segueixen les millors tècniques de descontaminació disponibles, una situació que es repeteix, sobretot, en els locals de més antiguitat. A més a més, han apuntat,És per tot això que els socialistes volen que el Congrés pressioni el Govern perquè es coordini amb les autonomies i impulsi unai més extensa sobre els forns crematoris que protegeixi la salut i el medi ambient.El que és sobre la taula en cas de prosperar la proposició és que elsestiguin molt més vigilats per tal que es garanteixi una qualitat adequada de l'aire, en línia amb els estàndards europeus i les recomanacions d'organismes internacionals referides a les seves emissions. I pel que fa als, la intenció és limitar la seva construcció a sòls de classificació industrial, allunyats a una distància mínima dels nuclis de població.

