Troben sa i estalvi el jove de 18 anys del Bages que portava més d'un dia desaparegut

Familiars del jove de 18 anys que diumenge al matí havia desaparegut després de marxar de casa seva, a, a, han confirmat als Mossos d'Esquadra que l'han trobat sa i estalvi a Tordera tot i que la policia catalana encara no pot confirmar oficialment aquest extrem.Elsi elsportaven prop de 24 hores buscant el joves de 18 anys, que té, i que havia desaparegut de casa seva diumenge al matí després de discutir-se amb els pares. En principi, la família no va donar-hi importància ja que, segons van explicar a la policia, era una reacció que feia sovint quan s'enfadava.Al veure, però, que es feia de nit i el noi no tornava a casa, van posar en avís el servei d'emergències. El noi, de nom Francisco Javier, anava vestit amb una samarreta marró de màniga curta. El desplegament de recerca s'ha centralitzat ali ha comptat amb 12 dotacions dels Bombers, amb la col·laboració dels GRAE, l'operatiu de suport i unitats canines.Els Mossos d'Esquadra no han pogut donar més informació perquè a última hora d'aquest dilluns encara no havien tancat l'expedient.

