Un piromusical dedicat a Roma tanca la primera Mercè postpandèmica

El tradicionalha posat, com és costum, punt final a lesdel 2022.ha tornat a acollir la nit d'aquest dilluns un espectacle que ha estat dedicat ai s'ha dividit en cinc actes: el feminisme, els 175 anys del Liceu, la pau al món i el ball.En aquesta ocasió, la pirotècnia ha anat a càrrec de la firma "" i s'ha inspirat en la capital italiana, que ha estat la ciutat convidada a les festes d'enguany. La primera Mercè postpandèmica ha coincidit amb tres dies festius a la capital catalana i l'Ajuntament calcula quehan participat en algun dels esdeveniments programats, sense comptar el piromusical.Els efectes i llums de la font màgica han servit per acomiadar unes festes tant populars com accidentades. En primer terme, per la homnipresentque ha fet que tots els participants hagin gaudit de les activitats amb un impermeable a la motxilla. Després, pels aldarulls que han tacat les celebracions i que van involucrar mig miler de persones només la segona nit. Una nit que va ser tràgica, amb la mort d'un jove de 25 anys

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor