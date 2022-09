Whatsapp fa un pas més i incorpora aquesta nova funcionalitat

incorporarà a finals del mes de setembre una nova funcionalitat: l'. I no és casualitat. Són moltes les dades empíriques que indiquen que cada vegada s'empra menys l'opció de trucar per comunicar-se a distància i, l'empresa de, vol fer-hi alguna cosa al respecte.Amb aquesta nova eina, Whatsapp va un pas més enllà. Potser no és una opció desconeguda pel públic, que amb la pandèmia s'ha familiaritzat amb les, però sí que es tracta de quelcom diferent del qual oferia l'app de missatgeria. Es pretén facilitar l'inici i la unió a una trucada. Sobretot, si és en grup.La nova eina apareix a la part superior de la pestanya "" de l'aplicació. Amb un sol click, l'usuari pot crear un enllaç per accedir a una conferència de vídeo o de veu, que es pot compartir als xats. Així, Whatsapp incorpora el seuparticular. Aquestes sales podran ser de fins a 32 persones.

