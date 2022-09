Un bomber és traslladat a l'hospital per la fuita de nafta a Tarragona

Unha estat traslladat a l'de Tarragona "amb marejos" a causa de la fuita de nafta que s'ha produït aquest dilluns a la matinada a l'empresa(Asfaltos Españoles S.A.). Inicialment,ha informat que no calia lamentar cap persona ferida, però un document intern del, dirigit a ajuntaments i organismes del Camp de Tarragona, els ha contradit en un comunicat. El document també afirma que, tot i que s'han registratde ciutadans des del Tarragonès fins al Maresme queixant-se de males olorsEl bomber hauria resultat afectat durant les tasques de contenció de la fuita, en què s'han alliberat entre 150 i 300 metres cúbics d'aquest hidrocarbur d'un tanc que contenia fins a 3.000 metres cúbics. L'accident s'ha produït a les 4:21 hores, quan "el sostre del dipòsit s'ha enfonsat", explica el CECAT.Arran del sinistre, l'empresa ha fet "una aturada controlada de la planta" i, des del migdia, està traslladant el producte del dipòsit afectat a altres receptacles. Ha estat a partir d'aquest moment quan les fortes olors s'han començat a sentir al centre de Tarragona, especialment als, i quan s'ha comunicat l'incident a la població a través dels canals dels serveis d'emergències a les xarxes socials. Molts ciutadans han expressat que es tracta d'olor de gas o gasolina i alguns han assegurat patir nàusees i marejos. Fins i tot, els serveis d'emergències han hagut de fer comprovacions per descartar fugues de gas en edificis. Un d'aquests avisos s'ha arribat a produir aLes pudors es mantenen al centre de Tarragona durant aquest dilluns al vespre. La recomanació de Protecció Civil és tancar-se a casa,. L'episodi està previst que es mantingui fins dimarts al matí, quan s'hauria d'acabar de transferir la nafta del dipòsit afectat.S'ha activat el Plaseqta en fase de prealerta. Paral·lelament, i seguint el protocol per aquestes situacions, tècnics del Departament d'Acció Climàtica s'han desplaçat fins a l'empresa per avaluar la situació. Segons ha pogut saber l'ACN, no han fet mesuraments de la qualitat de l'aire perquè han considerat que "la nafta no és tòxica".

