La multa estratosfèrica a una veïna per deixar una capsa de cartó fora del contenidor

L'ha iniciat una campanya pertothomels. Així, pot ser més car tirar brossa al terra que conduir saltant-se les normes de circulació. Aquest és el cas d'una veïna del barri d'Aravaca, a qui el consistori ha multat ambper deixar unade cartódelEls inspectors municipals de residus l'han pogutgràcies adel paquet que hi havia a la capsa, típica de les compres en línia, on figuren les dades de la persona que ha fet la compra. En aquest cas, el cartó estava a la, al costat del contenidor, i al seu carrer.El regidor delegat de l'àrea de Medi Ambient a Madrid va anunciar dijous passat que vol unai acabar, entre altres coses, amb les imatges de capses de cartó amuntegades al costat dels contenidors, una escena cada cop més freqüent. Per lluitar contra qui no doblega els cartons i prefereix deixar-los a terra, el consistori compta amb un equip deAmb aquesta nova campanya, l'Ajuntament volamb la brutícia de la ciutat. Tot i això, els ecologistes pensen que les autoritats municipals s'han excedit: "Ens sembla bé que es persegueixin conductes incíviques, però aquest cas és un".

