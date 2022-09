Com serien avui Lady Di, Freddie Mercury o John Lennon?

Amb la mort d', la llegenda deha recuperat l'atractiu que havia perdut amb el pas del temps. La mort prematura de personatges famosos, reconeguts i estimats per l'opinió pública no deixen indiferent a ningú i acaben sempre envoltades d'un cert misticisme. Un dels interrogants més estesos en aquests casos, quan ja han passat uns anys de les defuncions, però no els suficients perquè els seus coetanis hagin donat pas a les generacions següents, ésAra, el projecte "", desenvolupat per l'artista turc, dona resposta a aquest interrogant. Mitjançant la, és capaç de recrear com seria l'aspecte actual de qui seria la reina consort d'Anglaterra,, per exemple.Yesiltas ha realitzat diversos retrats de les icones que van perdre la vida per tràgics successos, com accidents automobilístics i malalties mentals, per tal d'il·lustrar quin seria el seu aspecte físic amb l'edat que els correspondria al 2022. No obstant això, també ha treballat amb personatges vius, com. En aquests casos, per mostrar com seran en un futur.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor