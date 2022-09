Es filtren imatges de qui possiblement és la filla secreta de Kim Jong-un

¿Es esta la hija de #KimJongUn? 😍

La niña apareció en el escenario en las celebraciones del Día Nacional de #CoreadelNorte.

El líder y su familia la observan atentamente durante la actuación.



Sería la primera vez que es vista en un evento nacional, según los expertos de #China. pic.twitter.com/TifpkY5ajm — Noureen_Shiraz (@NOUREEN_SHIRAZ) September 25, 2022

Les imatges de televisió delhan portat a especulacions i rumors sobre laAixí ho indiquen veus expertes en el país i la família del dirigent nord-coreà, qui no va deixar de somriure durant la festivitat i, particularment, durant el moment en què un grup de nens li va interpretar una cançó.Durant l'acte, entre tots els menors que es van poder veure en pantalla va brillar una nena que, a diferència de la resta, era l'única que portava el. A més, un altre tret distintiu la remarcava: era l'única que. Acaparava totes les mirades i també l'atenció de la càmera, que li va reservar nombrosos primers plans intercalats amb els de Kim Jong-un i la seva esposa Ri Sol-ju.Tal com ha quedat retratat en les imatges recents, quan els nens ja havien acabat de cantar,es va apropar a la nena en qüestió, a qui identifiquen com, i amb la mà a l'esquena li va començar a. Una nena que, durant tot l'acte es mostra calmada i tranquil·la, a diferència de la resta de companys, que estan saltant d'emoció.Un dels experts en l'elit de Corea del Nord és Michael Madden, membre del Centre Stimson de Washington DC. Ell apunta que la filla de Kim Jong-un tindria una edat similar a la nena que es va poder veure en les imatges televisades. "Tindria prop deel 2022, que és aproximadament l'edat de la nena que mostren les imatges als mitjans estatals", apunta en declaracions al Daily Mail.A més, Madden també explica que "els rumors d'intel·ligència actuals" creuen que el líder nord-coreà tindria en total, dues nenes i un nen. És estrany, però, que ja s'hagin filtrat imatges d'una de les seves filles, tenint en compte que ell va ser presentat en societat el 2010, només un any abans que morís el seu pare i predecessor.

