Els millors coixins del mercat per menys de 30 euros, segons l'OCU

Sona el despertador. Uns segons de rigor després, una vegada has recuperat la consciència, una punxada a les cervicals. O mal d'esquena. Molt probablement, el teun'és el culpable. Laés un factor determinant per mantenir un bon estat de salut i no dormir com cal pot provocar problemes a mitjà i llarg termini.Per això, l'ha dut a terme un estudi per determinar quines són les millors opcions del mercat amb un preu inferior als 30 euros. D'entre totes les analitzades, en destaca dues; una de viscoelàstica i una de fibra. L'elecció entre els dos tipus de coixí varia per cada persona, ja que depèn de les característiques físiques, la postura per dormir i el matalàs.El millor coixí, segons l'OCU, és el "", de. És viscoelàstic, d'intensitat mitjana i disponible a "bon preu", a 26 euros. Es pot trobar en mides diferents. La seva adaptabilitat i altura la fan estar a la primera posició. Si bé, no és recomanable per les persones d'estatura petita que dormin boca amunt. El seu principal defecte és que s'asseca amb dificultat.El segon, és el "", d'. És de fibra i "molt econòmica", val 15 euros, i és especialment recomanable per persones de complexió petita. És duradora i evapora bé la humitat. Els seus defectes són que té algun punt de pressió i que és 5 centímetres més petita del qual indica l'anunci.

