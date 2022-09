El PSOE rebutja rebaixar l'IVA d'aliments bàsics al 4%, com proposa el PP

El PSOE no ha trigat a rebutjar la proposta del líder del PP,, de rebaixar l'IVA de productes bàsics del 10% al 4%. "Productes bàsics com", ha concretat Feijóo aquest dilluns en una intervenció davant del Comitè Executiu Nacional del seu partit. Si bé, a Ferraz no els ha convençut la mesura, ja que "suposaria buidar la fiscalitat de continguts i beneficiaria a qui més consumeix".El president popular havia argumentat que els espanyols han passat de tenir "un dels cistells de la compra més assequibles de la zona euro" a tenir-ne un "", pel qual un executiu "sensible" hauria d'actuar. Per aquest motiu, la rebaixa de l'IVA al 4% és "" per poder fer la compra.En aquest sentit, la sotssecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda,, ha assenyalat que li crida l'atenció que Feijóo faci aquesta proposta quan va ser el PP qui va apujar l'IVA del 8% al 10% i del 18% al 21%. També ha traslladat que "en els pròxims dies" presentarà eli ha concretat que algunes estaran incloses en el projecte de. D'altres es faran en una norma específica que es durà a terme amb "tramitació ràpida" perquè tingui efecte el 2023.En cas d'acceptar-se aquesta rebaixa, es deixarien d'ingressar uns. Uns recursos que es cobririen, segons Feijóo, amb una recaptació extraordinària de "més de 1.000 milions d'euros" que suposaria l'increment de preus. El president del PP ha afirmat que es tracta d'una proposta "estudiada, solvent i fruit de reflexió i anàlisi" i que persegueix "".Feijóo ha assegurat que si el govern espanyol adoptés més mesures de les quals proposa el líder de l'oposició, la situació a Espanya seria "" i ha insistit a reclamar unaa les rendes inferiors a 40.000 euros. Tanmateix, ha criticat que l'executiu espanyol és "dèbil" i està "dividit". De la mateixa manera, ha reiterat la seva defensa de la decisió del govern popular d'Andalusia de suprimir l'impost de patrimoni: "", ha dit.

