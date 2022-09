Robbie Williams torna a Barcelona vuit anys després

🕺 ¡@robbiewilliams vuelve con 'XXV Tour 2023'! Una oportunidad única para revivir en directo 25 años de grandes éxitos.



El cantant britànicescullper presentar la seva nova giraeli tornarà a la capital catalana vuit anys després. En aquesta nova gira, el cantant repassarà elsque l'han portat a la cima de la música durant tota la seva trajectòria.Segons ha anunciat Doctor Music, el concert serà elvinent ali les entrades es podran adquirir a partir del 30 de setembre al web de doctormusic.com. El de Barcelona serà l'únic concert a l'Estat, abans de fer el salt a Portugal on, dies més tard, actuarà a Lisboa.Williams se suma a la llista deque ja han anunciat la seva parada a la capital catalana per al 2023. Des de, que ho farà en un concert doble a l'Estadi Olímpic, a, amb quatre concerts programats i totes les entrades venudes per al maig vinent.

