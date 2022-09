Les Filles de la Caritat marxen de Lleida després de 230 anys

La comunitat de religioses Terra Ferma, de la Companyia de les, que resideixen en un pis al barri lleidatà de, tancaran definitivament la casa el 30 de setembre.Lesque hi conviuen han estat destinades a Barcelona, en un procés progressiu de reagrupament a causa de la falta de noves vocacions i de l'edat avançada de les religioses, segons ha explicat elLes Filles de la Caritat, que havien tingut presència a Lleida des del 1792, on havien arribat a tenir cinc o sis cases i havien fet feines de voluntariat a l'Hospital de Santa Maria, a la Maternitat o a la, entre altres, deixen Lleida i esdevenen la cinquena comunitat religiosa que ho fa aquest 2022.La mare, superiora de la comunitat, ha expressat la "gran tristesa que representa haver de marxar de Lleida" i prega "perquè hi hagi noves vocacions en el futur que permetin reprendre l'activitat". Les tres religioses que quedaven a la casa de Pardinyes tenen, respectivament. Fa tres anys van morir tres de les monges d'aquesta comunitat que vivien plegades i estaven vinculades a la parròquia de Sant Salvador del barri de Pardinyes.Ara, la superiora de la comunitat lleidatana, que portava quatre anys a Lleida, anirà destinada a un pis del barri de laper fer tasques de prevenció de la marginació social. Una altra de les Filles de la Caritat de Lleida anirà a una residència de gent gran a fer de voluntària, mentre que l'altra ho farà a una casa amb altres germanes d'edat avançada.Aquest dimarts, coincidint amb la festivitat de, es farà una missa a la parròquia de Sant Salvador de Pardinyes, oficiada pel bisbe de Lleida,, com a comiat als 230 anys de presència de les Filles de la Caritat a la capital del Segrià, que marxaran definitivament el dia 30 de setembre.

