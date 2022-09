El motiu real de les aerolínies per obligar-nos a posar el mode avió quan volem

"Si us plau, assegurin que els seients estan en posició vertical, les safates plegades, les persianes apujades, els ordinadors portàtils guardats als compartiments superiors i". Aquest és el missatge que tot passatger escolta quan s'inicia un vol.Tot i que les quatre primeres directrius tenen un objectiu bastant clar, sempre causa dubtes el perquè d'haver de desconnectar els dispositius mòbils. Sempre s'ha dit que poden causaramb elsde, tot i que aquest no és ben bé el motiu exacte de per què ho recorden tan sovint.Les investigacions han demostrat que els dispositius electrònics personals podendins de la mateixa banda de freqüències que els sistemes de comunicació i navegació de l'avió, provocant. Aquestes, que no són perilloses durant el vol, sí que poden provocar problemes durant les fases crítiques, aterratge i enlairament, tal com va concloure l'Autoritat Federal d'Aviació dels EUA el 1992.Ara, tot i que els dispositius electrònics activats estan permesos des del 2014 a la Unió Europea durant els vols, les aerolínies han continuat prohibint l'ús dels mòbils igualment. Per què?A més, la xarxa, molt més potent que les anteriors, també causa preocupació en la indústria de l'aviació, ja que pot causar més problemes durant els aterratges.

