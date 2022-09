Del juny al novembre: Berga no renuncia als concerts de Patum

"El 25 de novembre, una data assenyalada a Berga"

La reprogramació dels concerts suspesos de Patum ja té dia, hora i lloc. L'Ajuntament de Berga i les entitats organitzadores han presentat aquest dilluns la proposta de celebrar les actuacions musicals. L'activitat s'emmarca en el 17è aniversari de la proclamació de la festa com aper la UNESCO, el 25 de novembre del 2005.L'esdeveniment compta amb la majoria de grups que van haver de s uspendre les actuacions durant les barraques de Patum arran d'una sentència judicial . En total, s'han pogut reprogramar 5 de les 8 bandes:. Per contra, queden foraperò es treballa per recol·locar-los a un altre esdeveniment de la ciutat o a les barraques de la Patum 2023.Com a novetat,, a diferència de Patum, quan l'accés era gratuït. L'organització justifica el canvi perquè l'import dels tiquets, de manera que servirà com un "bo d'ajut a les entitats" perquè "recuperin el màxim de diners" després de la cancel·lació dels concerts. Les barraques de la Patum 2022 eren una font d'ingressos per ajudar les entitats a reactivar l'activitat després del sotrac de la pandèmia.A més, s'ha organitzatamb un cost de 18 euros, que inclou l'entrada als concerts. La venda dels tiquets començarà el dimarts, 4 d'octubre. En total, es posaran a la venda 1.000 entrades pels concerts i 500 pel sopar. Es podran adquirir al local dels Castellers en els dies d’assaig (dimarts i divendres, de les 19 a les 22 hores), al local del Club Esquí del Berguedà (de dilluns a divendres de les 19 a les 21 hores) i al bar Les Palmeres (en horari d'obertura).L'alcaldei el regidorhan agraït "l'esforç" de les entitats en la reprogramació dels concerts i han posat en valor "el seu paper imprescindible" com aa partir de les 19.30 hores, primer amb el sopar (20 hores) i després amb els concerts, que començaran a les 21.30 hores amb Esperit de Vi, seguit de Pirat's Sound Sistema (23 hores), Brams (00.30 hores) i DJ Siles i PD Toni Malé (02.30 hores), que marcaran el punt final de la festa a les 04.45 hores. L'espai també comptarà amb el servei de barra, punt lila i guarda-roba.La data dels concerts coincideix amb la celebració de la proclamació de la Patum com a Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat per la, el 25 de novembre del 2005. En aquest sentit, l'alcalde Ivan Sànchez ha explicat queconsidera que aquesta data s'ha de celebrar "amb la màxima esplendor possible", de manera que es treballarà perquè els pròxims anys sigui "una data assenyalada a Berga". Enguany es fa amb la reprogramació dels concerts i amb un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor