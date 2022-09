Almenys tretze persones mortes en un tiroteig en un col·legi de Rússia

aquest dilluns després que s'hagi perpetrat unarmat en una, a la localitat d'Izhevsk. Segons han confirmat les autoritats de la regió, a la zona central del país, les víctimes mortals són dosde, dosi setEl succés s'ha saldat amb, tal com ha informat l'agència de notícies russa Interfax. Així mateix, el Comitè d'Investigació de Rússia ha confirmat que el sospitós de l'atac s'ha suïcidat a l'interior del centre i portava una samarreta amb, tot i que per ara no ha estat identificat.També el Ministeri de l'Interior de la regió ho ha indicat en un missatge al seu canal de Telegram: els agents han trobat adelelde l'atacant. El governador de la regió, Alexander Brechalov, ha parlat de "tragèdia". També ha subratllat que el centre ha estat evacuat arran del tiroteig i ha afegit que les autoritats treballen a la zona.

