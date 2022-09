Mossos i Bombers busquen un noi de 18 anys desaparegut al Bages

En Franciso Javier va desaparèixer ahir al matí a Fonollosa (Bages). Ajuda'ns a trobar-lo.



Francisco Javier desapareció ayer por la mañana en Fonollosa (Bages). Ayúdanos a encontrarlo. pic.twitter.com/ZVjA1VIstT — Mossos (@mossos) September 26, 2022

Crit d'ajuda dels Mossos d'Esquadra que, conjuntament amb els Bombers, busquen unque s'hauria perdut a, al Bages. Els familiars del jove, que té, van donar l'avís aquest diumenge al vespre quan no va tornar a casa.Es tracta d'un veí de la urbanització de Canet de Fals. El desplegament, centralitzat al pavelló de Sant Joan de Vilatorrada, compta amb 12 dotacions dels Bombers, amb la col·laboració dels GRAE, l'operatiu de suport i unitats canines.La recerca, iniciada aquest diumenge a la nit, per ara no ha portat cap resultat. L'alcalde de la localitat, Eloi Hernández, ha explicat que des de l'Ajuntamenti que es tracta d'un noi amb "".

