Per què es produeix la síndrome del «cabell indomable»?

Es caracteritza peri de color castany clar o ros que es projecta cap a fora i creix en. El resultat? Un. Només hi ha 100 persones en tot el món que pateixen la síndrome del "", la majoria de les quals infants.Només afecta el pèl del cap i, majoritàriament, només al 50%, ja que la resta és normal. Tot i que el diagnòstic és fàcil, perquè és molt, és necessari confirmar-lo estudiant el cabell amb un. El centre de malalties rares dels Estats Units explica que quan s'observen els cabells individualment amb un microscopi, "ell".Tot i que fins fa poc no es tenia coneixement de què causava aquesta síndrome que, sovint, no és de naixement i apareix quan el bebè té entre 4 i 6 mesos, recentment s'ha vinculat a la. Un estudi ha descobert que la síndrome del "cabell indomable" és causada pertots ells codifiquen per proteïnes que intervenen en la formació del tall dels cabells.La descripció més genèrica és la d'una síndrome, però, realment, es tracta d'unque no comporta alteracions en la salut de qui ho pateix. "Es tracta d'una anomalia rara del tall del cuir cabellut", explica Ramon Grimalt, especialista en Dermatologia i professor a la Universitat Internacional de Catalunya.Elno és gens senzill, ja que la forma dels cabells impossibiliten que es puguin pentinar i només amb l'ús d'alguns cosmètics se'n pot millorar la hidratació. Així, els dermatòlegs consideren que el millor tractament és hidratar-se el cabell ambespecífics per facilitar el pentinat.

