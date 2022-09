El director general dels Mossos proposa limitar aforaments a la Mercè

ElPere Ferrer, creu que la festa de la Mercè requereix una "" perquecom els de fa dos dies es. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el responsable del cos ha assenyalat que els aldarulls i saquejos han estat menys greus que l'any passat, però que són unsi que cal una reflexió per prendreper a properes edicions.En aquest sentit, Ferrer ha remarcat que s'han celebrat moltes festes majors i festivals durant l'estiu arreu del país, que han aplegat multituds de persones i amb un balanç policial "molt positiu". Proposa estudiar la, entre d'altres mesures."És unque s'ha de fer eni en positiu", ha afirmat el responsable dels Mossos, tot subratllant que aquestsen pròximes edicions. Pere Ferrer s'ha compromès a destinar-hi els recursos i les mesures que facin falta, tot descartant que l'operatiu "quedés curt" d'efectius. La prova, ha dit, és que dispositius similars s'han posat en marxa en altres festes majors multitudinàries com la de Sants i Gràcia amb balanços molt positius.Amb relació a com ha transcorregut la passada nit, Ferrer ha afirmat que ha estat " més tranquil·la ". El fet més destacat ha estat unaper arma blanca que ha acabat amb la detenció de dues persones. Pel que fa a la nit de dissabte a diumenge, en total hi va haver 14 detinguts, la majoria per desordres públics. També ha avançat que la xifra de balanç d'aquesta nit serà similar però ja no per desordres públics sinó permenors com ara. Amb relació a possibles agressions sexuals o denúncies, Ferrer ha dit no disposar d'aquesta dada.D'altra banda, sobred'un jove de 25 anys durant la segona nit de la Mercè, Ferrer ha remarcat que serà unaperquè es va produir enmig d'una multitud de persones i no ha aportat més detalls. Per últim, el responsable de Mossos ha valorat també el fet que en els últims set dies hi ha hagut set assassinats a Catalunya tot dient que són "fenòmens diferents" i que en funció de cada lloc les casuístiques varien.

