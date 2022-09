Mor el catalanòfil japonès Ko Tazawa

El professor de japonès i doctor en filologia catalanaa Kobe als 68 anys després d'una llarga malaltia, segons ha confirmat Lapislàtzuli Editorial. Va guanyar elde Catalanística i Diversitat Cultural (2019), va rebre lade la Generalitat (2003) i va ser nomenat membre d'honor de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana (2018).Escriptor, professor universitari i traductor ha destacat com a formador d'experts en catalanística al Japó i per les múltiples traduccions que ha impulsat, tant del català a la seva llengua, com també a la inversa. És el responsable de laal japonès d'obres comAquest mes de juliol, Ko Tazawa va poder realitzar el seu desig de fer un últim viatge a Catalunya, on va presentar el seu llibre autobiogràfic Petjades d’un japonès, acompanyat d’un homenatge de l’Institut Ramon Llull i de l’Institut d’Estudis Catalans.Doctorat en estudis hispànics per la Universitat d’Osaka i en filologia catalana per la Universitat de Barcelona també va ser catedràtic del Departament d’Estudis Interculturals de la Universitat Hosei de Tòquio. Entre d’altres, va ser autor de Catalunya i un japonès (La Campana, 1993) i de Dietari d’un japonès: entre el terratrèmol, el tsunami i la fuita radioactiva (Lapislàtzuli, 2011).Catalanòfil confés,com el Tirant lo Blanc (amb gairebé deu anys de dedicació), La plaça del Diamant, Camí de sirga, o La pell freda. També va traduir al català algunes novel·les de Yukio Mishima i obres dels clàssics japonesos com Natsume, Akutagawa, Tanizaki, Edogawa o Dazai. Va col·laborar al diari Avui, al diari Ara, a El Periódico i a la revista Serra d’Or, entre d’altres. L’any 2009 va rebre el Premi del Ministeri d’Afers Estrangers del govern Japonès. Ko Tazawa també ha dirigit i traduït la Sèrie de Literatura Japonesa de Lapislàtzuli Editorial, 10 títols dels més grans autors japonesos del segle XX.

