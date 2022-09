ERC insta Junts a «reforçar» el Govern al debat de política general: «No és moment de desestabilitzar»

Missatge contra el racisme i record de l'1 d'octubre

La relació entrees posarà a prova alque arrenca aquest dimarts al. El president de la Generalitat,, té previst centrar-se en l'anunci d'un paquet deper combatre la inflació -accions negociades entre els socis del Govern en els darrers dies-, per bé que també formularà una proposta "àmplia" per a l'. La discussió en l'agenda nacional permetrà calibrar el recorregut de l'executiu de coalició, després que en els darrers dies Junts hagi matisat el calendari de pressió a ERC , que tenia com a data clau la cita parlamentària d'aquesta setmana. Els republicans consideren que el debat ha de ser una "" per oferir "" a famílies i empreses i, alhora, per enfocar una "proposta de país" que permeti al sobiranisme poder avançar. Per això, ERC ha demanat aquest dilluns que la discussió serveixi per "" el Govern.L'encarregada de verbalitzar el missatge a Junts ha estat la secretària general adjunta i portaveu del partit,, que fet una crida a esquivar la "". ". Seria irresponsable", ha afirmat Vilalta, que ha recordat que la setmana convida a mostrar-se "útil" i formular plantejaments "constructius". Els republicans han celebrat que el seu soci de l'executiu no faci "" i han apuntat que "el Govern continuarà fort" si depèn d'ERC. "El debat és una oportunitat per generar complicitat i aliances, i per donar respostes a la gent", ha insistit la portaveu de la formació presidida perEn relació a la proposta sobre l'autodeterminació, que Aragonès desplegarà aquest dimarts al Parlament, ERC ha evitat donar-ne detalls, per bé que ha puntualitzat que ha estat consultada amb Junts. "Estem convençuts que el que farà el president és una, que permeti teixir consensos", ha exposat Vilalta, que ha subratllat que el plantejament del president de la Generalitat "" i s'haurà de desplegar en els propers mesos. Al marge del discurs d'Aragonès, ERC i Junts mantenen contactes sobre les propostes de resolució del debat. Al marge de les sectorials que presentaran conjuntament, no està descartat encara que consensuïn un text "de mínims" sobre l'agenda nacional.ERC ha volgut destacar que les "polítiques útils" que desplega el Govern de la Generalitat és el camí més recte perquè "la ultradreta continuï sent residual" a Catalunya. Ho ha exposat en contraposició a la victòria de l'extrema dreta a Itàlia . "És en moments com aquests quan les forces progressistes, d'esquerres i antifeixistes, tenim la responsabilitat de donar respostes a la ciutadania", ha dit Vilalta, que ha reclamat al govern espanyol delque estigui a l'"altura" per combatre l'ascens del neofeixisme.Els republicans han anunciat aquest dilluns que aquesta setmana promouran unde suport a la diputadadesprés que el partit hagi detectat "i assenyalament" contra la seva figura. En relació a les efemèrides dels propers dies, ERC també ha confirmat que els seus representants seran presents a la manifestació per commemorar el cinquè aniversari de l'1 d'octubre , promoguda des del sobiranisme civil. El partit també té previst divendres un acte propi a La Ràpita, un dels municipis en què les càrregues policials van ser més violentes en la jornada del referèndum del 2017.

