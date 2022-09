Tarragona intenta recuperar-se dels aiguats i demana ajuda a l'administració

La urbanització de Cala Romana, a Tarragona, intenta recuperar-se dos dies després dels aiguats i demana l'ajuda de l'administració



Imatges | Les platges també han resultat afectades amb la desaparició de sorra



Panorama complicat a les platges

Cotxes amb el capó aixecat perquè no funcionen, al carrer del Sol, a la urbanització de Cala Romana a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó



El soterrani d'una casa de Cala Romana, ple d'aigua després del diluvi de Santa Tecla. Foto: Cedida

La platja del Miracle, després del temporal de Santa Tecla. Foto: Josep M. Llauradó



El carrer Josep Ras i Claravalls, a tocar de la platja de l'Arrabassada de Tarragona, tallat per la presència d'asfalt i pedres aixecades. Foto: Josep M. Llauradó

La urbanització de, a, encara havia de lidiar aquest diumenge a la tarda amb les conseqüències del. Eli, en general, tot l'entorn del, van patir inundacions importants, que es van endur vehicles i contenidors. L'associació de veïns va demanar aquest dissabte declarar-ho com a zona catastròfica Estela Percossi és una de les veïnes més afectades., després d'esperar de manera infructuosa l'arribada delsAmb 68 anys es queixa que "em sento com una idiota" esperant l'ajuda de l'administració. El seu cas és un dels més extrems, ja que l'aigua va inundar no només l'aparcament i la rampa de baixada sinó també part del seu habitatge, ubicat al número 23 del carrer del Sol.Al seu costat, els propietaris dels aparcaments adjacents al club de tennis intentaven netejar la zona, mentre que. Qualsevol que hi passegi veurà que aquest cap de setmana ha estat complicat per als seus veïns.Aquests vehicles, però, van estar de sort, si es compara la seva situació amb la de. Un d'ells, encastat en un pont, i l'altre, enterrat a l'arena de la platja Llarga, despertaven la curiositat dels vianants aquest diumenge. De fons,. Un dia i mig després dels aiguats, ningú no els havia tret d'allà.Més tranquils estaven els veïns de la resta de la urbanització, alguns dels quals però dedicaven el cap de setmana a treure fang tant dels seus propis patis com de la calçada del mateix carrer. Joan Miquel Rodríguez, un dels veïns, explicava que la màquina de neteja municipal havia passat un sol cop i massa ràpid com per treure el fang i la brutícia acumulada.Per la seva banda, la, lai lahan estat les que més han patit el temporal, amb la pèrdua d'espai de sorra que s'havia intentat recuperar amb aportacions al principi de l'estiu. Especialment cridaner és el cas de la platja Llarga, no tan sols per les restes d'un vehicle enterrat a la sorra o els contenidors nedant a l'aigua, sinó també, més en direcció nord, ali alencara hi havia desperfectes importants per la desaparició de sorra. Des de fa temps, l'Ajuntament de Tarragona ha alertat de la proximitat d'aquest càmping amb l'aigua i de la inexistència de barreres naturals que puguin evitar desastres com el de divendres.Pel que fa a la platja de l'Arrabassada, la zona més afectada continua sent el carrer de Josep Ras i Claravalls, tallat en la seva confluència amb la platja per la presència de pedres i restes d'asfalt arrossegades pel temporal. A la platja del Miracle, en canvi, la zona més afectada és la cantonada amb el passeig marítim Rafael de Casanova, anteriorment l'espai dedicat a platja per a gossos. Ben a prop de la platja, però, el que caldrà resoldre amb més urgència és el passatge del Sol, on un mur es va desprendre i va caure sobre l'escola del Miracle. L'Ajuntament i la Generalitat van anunciar aquest dissabte passat que havien iniciat l'avaluació completa dels danys.

