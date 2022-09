La neofeixista Meloni guanya i apunta a la majoria absoluta amb el bloc de dretes

Els sondejos a peu d'urna corroboren el que deien les enquestes: tot apunta acom a nova primera ministra d'. La líder dels'imposaria clarament en les eleccions d'aquest diumenge i amb el bloc de dretes podria formar govern amb majoria absoluta.ha estat la gran protagonista de la jornada electoral. Les autoritats electorals italianes han informat que la participació a les 19 hores era del 51,16%,que a la mateixa hora del 2018 (58,41%). La regió amb més participació era la d'Emília-Romanya (59,63%), seguida de Llombardia (58,82%). Les que menys participació tenien en aquell moment eren Calàbria (36,92%) i Campània (38,73%), segons dades oficials.Meloni ha volgut concentrar el protagonisme del final de la jornada. Així,al col·legi electoral que li correponia a Roma per apoderar-se del tancament de les urnes. Abans, ha fet una crida als seus votants via Twitter: "Escrivim la història junts".Si es confirma aquesta opció, es tractaria d'un fet històric. Per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial, unapot governar Itàlia -i també seria la primera dona en fer-ho-. La caiguda de l'executiu de l'expresident del Banc Central Europeu (BCE)és el que ha provocat les eleccions anticipades. A l'electorat hi ha apatia i això ha impulsat l'abstenció.Giorgia Meloni té 45 anys i estudis de periodisme. Va militar en el, considerat continuador del Partit Nacional Feixista. A Meloni la beneficia el fet que el seu partit no ha estat mai al govern. Ella va ser, però d'això fa molts anys. Itàlia ha assajat totes les fórmules possibles: coalicions de concentració, aliança populista de Lliga i M5S, governs de centre-esquerra i centre-dreta... i ara és a punt d'encetar un experiment nou.

