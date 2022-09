Risto i Laura Escanes anuncien la seva ruptura després de set anys junts

Adeu a una de les parelles de catalans més mediàtiques.han anunciat aquest diumenge la sevadesprés de. El presentador i la influencer han publicat un comunicat a les seves xarxes socials en el qual expliquen la decisió."Tampoc crec que sigui un comiat perquè sé que, de la manera que sigui, ens tindrem l'un a l'altre per sempre. Han estat set anys meravellosos. També durs. Però", ha expressat la model i influencer, de 26 anys. Amb tot, es queda amb la part positiva de l'experiència: "Tant de bo la gent pugui viure i sentir una quarta part del que hem sentit nosaltres.", manifesta Escanes.Per la seva banda, Risto, de 47 anys, també s'ha obert als seus seguidors. "Aquests set anys no han estat perfectes, i tot i així, o potser per això,", assegura el publicista i comunicador. "Només queda sentir-se molt agraït pel camí recorregut", sentencia.Laura Escanes ha demanat al seu perfil d'Instagram "respecte en aquests moments tan delicats". La parellaen una masia d'Argentona. A més, fa exactament tres anys van teniranomenada Roma.

