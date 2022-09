El socialisme confia en el «poder de la rosa» per guanyar amb Sánchez, Illa i Collboni

La tercera és la bona, diuen. Després de més de trenta anys de celebració anual, la pandèmia va cancel·lar la tradicional Festa de la Rosa del PSC. L'any 2020 no es va fer. L'any 2021, es va fer un acte polític amb un aforament de limitat de 500 persones. Però aquest any, per fi, el PSC ha pogut celebrar la seva festa d'inici de curs a laamb una assistència d'unes 20.000 persones, segons el partit. Música animada que en algun moment ha fet pensar que el ministrecomençaria a ballar, arrossada, fideuà i carn a la brasa. El socialisme català hai s'ha postulat com el partit "organitzat", "estable" i "propositiu" per confrontar els seus principals rivals, Alberto Núñez Feijoó, Pere Aragonès i Ada Colau. "", ha resumit el primer tinent d'alcaldia a Barcelona, Jaume Collboni.El dia ha començat amb la incertesa sobre el temps, l'únic element que semblava que podria posar en perill la festa socialista. Però el temps s'ha comportat i fins i tot ha fet una mica de sol, que ha deixat imatges de centenars d'afiliats amb un barret blanc sobre el cap amb el dibuix d'una rosa vermella. A fora del parc, desenes d'protestaven contra els desnonaments i demanaven una llei d'habitatge digne i la regulació dels lloguers. "No ha vingut perquè sabia que vindríem", comentava de broma una de les activistes en referència al president del govern espanyol,, que ha faltat a la cita després d'haver donat positiu per covid.Mentre a fora els sindicats a favor del dret a l'habitatge intentaven fer-se sentir, a dins no hi havia discurs de Sánchez,, unes polítiques que pretenia reivindicar com profundament progressistes i oposades al model del PP, el seu principal rival a les eleccions generals que se celebraran a finals de l'any vinent. En el seu lloc ha intervingut el secretari d'Organització del PSOE,, que ha titllat la política fiscal dels de Feijóo com "un frau a les classes mitjanes". A més, ha assegurat que el primer secretari dels socialistes,, és "la millor persona i la més estimada" per ser el proper president de Catalunya.Ha estaton el socialisme, més enllà de voler-se assegurar la continuïtat a la Moncloa, aspira amentre Illa va marcant distància amb la gestió d'ERC i Junts a la Generalitat, per així preparar tranquil·lament la campanya catalana prevista per l'any 2025. Obrir "és com ho ha descrit Collboni, un guant que Illa li ha agafat i que ha dibuixat com "el poder de la rosa". "Menys crispació i més roses. Menys banderes i més roses. Menys crits, més acords i més roses. Menys desigualtats i més roses", ha proclamat el primer secretari del PSC, que ha pujat a l'escenari al ritme de Tina Turner amb la cançó "".Amb l'escalf de la militància socialista, Illa, que ha viscut aquest acte per primera vegada com a màxim responsable del socialisme català després d'agafar-li el testimoni a Iceta, no ha posat cap nova proposta damunt la taula més enllà de les reivindicades fins ara com la necessitat d'una Generalitat estable i obrir un diàleg entre partits catalans, sinó que més bé ha fet un, reivindicant el seu partit com el de l'estabilitat, el de les propostes, el de la política de carrer fora de despatxos i el de "l'organització".El conflicte català ha quedat en un segon terme. Avui era el dia en què el PSC havia d'agafar l'impuls del "poder de la rosa" per guanyar les municipals del maig, les espanyoles de final d'any i les catalanes de 2025. Però sí que hi ha hagut un missatge a les portes de la celebració del 5èque ha titllat com el moment més "àlgid de l'enfrontament i la divisió": "Hi ha poc a celebrar i molt a reflexionar", ha dit Illa, que ha reivindicat el PSC com el partit que defensa el camí del "diàleg, del catalanisme constructiu i inclusiu i de l'autogovern" davant d'un Govern "paralitzat".Després del dinar, el vi i la cervesa, ha arribat l'hora del cafè i les postres. Els militants han aprofitat per fer-se fotos amb els seus líders i també han pujat dalt l'escenari. Han aprofitat per fer el dia amb afiliats del seu territori, i és que les taules estaven ordenades segons el municipi o comarca. Amb els megàfons, els voluntaris anaven ordenant la festa i també la desena d'autobusos que han portat i tornat a les persones cap als seus municipis. Persones que avui no han pogut veure al president del govern espanyol, però que han confiat, amb els seus, el poder de la rosa a Sánchez, Illa i Collboni.

