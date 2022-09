ERC, familiars i amics de Rovira reivindiquen la seva «força i persistència» des de l'exili

Fa quatre anys i mig que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, iniciava el camí cap a l'exili per esquivar la repressió de l'estat espanyol contra els líders independentistes del procés. Quatre anys i mig després el seu grup de suport, '', ha organitzat un acte a la seva ciutat, Vic, per "fer visible que encara no hi som tots". Amb aquestes paraules ha introduït l'acte una de les amigues més properes de Rovira, que ha explicat que de la "ràbia" que van sentir quan va haver d'exiliar, van agafar la força per impulsar grup de suport i així no permetre que l'exili caigui en l'oblit. Rovira ha participat telemàticament en l'acte, mentre que l'acompanyaven dalt l'escenarii la diputada, que ha destacat lade la seva secretària general.Des de la plaça de la Catedral de la capital osonenca, el pare de la dirigent d'ERC exiliada,, ha lamentat "cada dia" sentir lluny la seva filla. "Estan obligats a un. Una paraula que havíem vist als llibres, però que pensàvem que no podia existir. Dol moltíssim aquesta repressió. I tot per un", ha exclamat, però ha assegurat que no "defalliran" fins a poder estar junts. Així mateix, ha carregat contra el "populisme" de diversos sectors independentistes que critiquen els líders del procés després del seu "sacrifici" a la presó o a l'exili: "? Es tracta de remar cap a un mateix objectiu", ha exclamat.Si el protagonisme inicial ha estat per les persones més properes de Rovira, després ha arribat el torn del president d'ERC. Junqueras ha fet valdre que el país, malgrat onades de "repressió descomunals", ha sigut capaç de reconstruir-se, i ha demanat que el conjunt de l'independentisme sigui: "A la direcció del nostre partit hi ha gent que ha sigut detinguda i torturada". En aquest sentit, ha remarcat que el moviment independentista serà més fort com més solidari sigui, i ha fet valdre la feina dels exiliats i en especial de Rovira, que ha de passar perquè la comunitat internacional acompanyi el "principi de negociació" i també per "erosionar el pla de l'estat" després de resolucions com la de l'ONU sobre la violació per part d'Espanya dels drets dels líders independentistes: "Tot això sense la feina de la Marta i altra gent seria impossible".Precisament de l'estratègia internacional ha parlat Rovira, que ha explicat que des que es va instal·lar a Ginebra, i un cop acomodada, va entendre que calia treballar des d'allà per visibilitzar les causes obertes contra l'independentisme: "i explicar al món que creia que l'estat espanyol havia fet una transició, que l'Estat continua ancorat a una constitució immobilista", ha declarat. Ben igual que Junqueras, ha demanat a l'independentisme "fer pinya" i que sigui exemplar en la solidaritat: "El que no farem mai és el que a vegades patim: negar a un represaliat que ho és per pur interès partidista. Això és una línia vermella". Unes declaracions que arriben poc després que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, després de quatre anys a l'exili, hagi tornat a Catalunya.

