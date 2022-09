Apunyala un home al centre de Sant Cugat i fuig corrents

Un home va seraquest dissabte a la nit al centre de. Segons ha pogut saber, la víctima va rebre dues punyalades -una al pit i l'altra al coll- al voltant de les 22 h de la nit a l'Tot seguit, l'autor de les ganivetades vai, a hores d'ara, encara no s'ha produït. Per la seva banda, la víctima va ser ràpidament socorreguda per ciutadans amb coneixements mèdics que passaven per la zona i van practicar elsfins a l'arribada dels equips d'emergència del SEM i abans de ser traslladat d'urgència aDes de Mossos d'Esquadra han informat aquest mitjà que, malgrat trobar-se en, no es tem per la seva vida. A més a més, també remarquen que s'ha obert unaper tal d'esclarir els fets i localitzar l'escàpol agressor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor