Lleida esborra el «seu» franquisme

Memòria democràtica a Lleida

La ciutat deha fet un pas més aquest diumenge per esborrar lai reparar la memòria de les seves víctimes. La Paeria i lahan entregatde republicans en els quals s’acredita lajudicials de caire polític. Els documents també declaren com a il·legals els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació, que van actuar entre el 1938 i el 1978.La catedral de la Seu Vella ha estat l’escenari d’aquestde reparació que es fa a la capital del Segrià per contribuir a dignificar les víctimes i el passat. La consellera de Justícia,, i l'alcalde de Lleida,, han estat els encarregats de reparar aquest greuge històric. De les 83 víctimes, tres de les quals encara estan vives,. Els assistents, alguns visiblement emocionats, han agraït l'homenatge als seus familiars després d'anys de patiment i han assenyalat que "".L’acte s’emmarca en el projecte d’activitats de Memòria Democràtica que l'Ajuntament de Lleida ha programat fins a finals d'any. S’hi inclouen quatre debats de memòria sobre la lluita contra els maquis, les fosses de la, la policia secreta franquista i la violència política durant la Transició espanyola; dos itineraris sobre la maçònica de Lleida i els vestigis de la Guerra Civil a l'aeròdrom d'Alfés, i un acte en record al poeta

