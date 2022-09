Les diferències entre Estela i Sallent tensen la nova cúpula dels Mossos

. Les relacions professionals i personals entre el comissari en cap,, i el seu número 2,no són les millors quan tot just fa nou mesos de la destitució del majori la designació de la nova cúpula del cos, amb el missatge des deld'obrir una nova etapa als Mossos. Això ha tensat la situació a la prefectura dels Mossos, una crisi detallada per El País ii confirmada per, i podria implicar canvis i moviments al més alt nivell de la policia catalana si la situació no es desescala.La designació de la nova cúpula del cos es va plantejar per escenificar i obrir una nova etapa al cos. Per encarar-la, amb un lideratge més "coral" i centrada a reforçar el model de proximitat i la feminització, és clau també el nou decret d'estructura, que permetrà adaptar el cos a les noves realitats i reorganitzar-lo amb nous comissaris i intendents. Per Interior, és clau que la prefectura del cosi convisqui malgrat la diferència de criteri, però en cas que calgui prendre decisions,. El número dos del cos, que l'havia dirigit abans de la restitució de Trapero, gairebéi s'ha fet evident un xoc que des del cos s'atribueix a que sóni a la poca flexibilitat d'uns i altres per encaixar parers diferents.Ara com ara, el departament que dirigeixno té sobre la taula destituir el responsable dels Mossos, però tot pot canviar si no es redreça la situació. El cas de dubte, Sallent, el número 2 d'Estela,afirmen fonts de la conselleria. El comissari en cap Estela manté la seva intenció de fer els canvis que té encarregats -podria proposar el cessament de Sallent en contra de l'opinió de la conselleria- i seguir dirigint de forma efectiva el cos.El director dels Mossos,, ha ratificat aquest diumenge en una entrevista a Rac1 la confiança en el responsable del cos, però no ha desmentit que Estela i Sallent tinguin visions diferents sobre com dirigir la policia catalana. Quan Sallent va ser designat numero 2 dels Mossos, no eren poques les veus que ressaltaven la importància que tindria en aquesta posició. Ferrer i la direcció del departament han cridat els comandaments a mantenir-se en la bona convivència i elen un context marcat pels canvis i l'increment de plantilles del cos.El comissari Sallent, amb una llarga trajectòria en llocs de responsabilitat, com la comissaria general d'Informació, ja havia ocupat el càrrec de màxim responsable del cos i té experiència institucional. Estela té experiència com a cap en diverses regions policials i coneix perfectament la realitat territorial dels Mossos. Sallent va assumir el càrrec en una època complexa, després de l'aplicació de l'article 155. En un moment en què hi ha previst el nomenament de nous comissaris -i comissàries, un dels objectius d'Interior-que si no es recondueixen poden acabar en cessaments.En aquest escenari, Estela mira de treballar com apuntava en una entrevista aquest estiu amb aquest diari , i farà els nomenaments que corresponguin quan arribi el moment. La seva designació, encara no fa un any, ja va ser criticada per sectors de la premsa i pel PSC, especialment perquè implicava la destitució de Trapero per part de la nova cúpula d'Interior i l'assumpció de protagonisme de Sallent. Es va parlar de purga al cos, cosa que va indignar Elena. En els darrers mesos, les aigües s'havien calmat, sobretot a nivell mediàtic, però els "draps bruts" dels Mossos han tornat a sortir a la llum.

