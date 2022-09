La premsa basca s'alia per exigir un judici just per al periodista Pablo González

Els directors de leshan signat un, un periodista que cobria la guerra d'Ucraïna quan la policia de Polònia el va retenir acusat de ser un. González, nascut a Moscou, fa sis mesos que està empresonat. En l'escrit, els representants dels diaris han denunciat la situació del periodista iL'article ha estata les set capçaleres. Són les següents: GARA, dirigida per Iñaki Soto; Berria, liderada per Martxelo Otamendi;, amb Joseba Santamaría al capdavant; Deia, d'Iñaki González; El Diario Vasco, sota la batuta de David Taberna; El Correo, de José Miguel Santamaría; el Diario Noticias de Álava, dirigit per Marta Martín, i el Diario Noticias de Gipuzkoa, d'Eduardo Iribarren. La iniciativa d'escriure el text ha anat de bracet de l'Associació i el Col·legi Basc de Periodistes.Tots ells han considerat que laque travessa González és "" i han fonamentat la seva qualificació en la denúncia que han fet diversos organismes oficials al respecte, com ara les Juntes de Biscaia. Els rotatius han exposat les condicions de la seva detenció i empresonament i han considerat que es "vulneren" tot un seguit de llibertats: la llibertat de premsa, el dret a la defensa i els drets "més bàsics" de les persones detingudes, "recollits en diferents normes i tractats de la Unió Europea i de les Nacions Unides".Laestàa la societat basca, a les seves institucions i a les autoritats europees, a les quals han demanat que "facin un esforç pel seu alliberament i per garantir que tingui un procés judicial just i transparent, amb independència del resultat". En aquesta línia, han defensat que "d'expressió i el dret de la ciutadania a la informació". Podeu llegir la versió original del text fent clic en aquest enllaç

