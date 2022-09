Pedro Sánchez dona positiu en Covid i es perdrà la Festa de la Rosa de Gavà

Esta mañana he dado positivo en #COVID19. No podré estar hoy junto a @salvadorilla y todos los compañeros y compañeras de @socialistes_cat en Gavà. Feliz #FestaDeLaRosa.



Continuaré trabajando extremando las precauciones. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 25, 2022

El president del govern espanyol,Ho ha explicat en un tuit en el qual també ha dit que, a causa de la infecció,, on estava previst que fes acte de presència juntament amb el líder del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa., precisament en un moment on els contagis van a la baixa. En ple auge de la pandèmia, tota la seva família va ser positiva de Covid, però ell aleshores ho va esquivar.El cap de l'executiu estatal també ha aprofitat la publicació a Twitter per desitjar una feliç Festa de la Rosa a tots els socialistes.

