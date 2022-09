Dos apunyalaments i un mort aquesta matinada a Barcelona

Dues persones han estat apunyalades a la ciutat i una d'elles ha mort. Tal com ha avançat la periodista especialitzada en successos, Anna Punsí, la persona que ha perdut la vida és unque ha estat agredit amb una arma blanca entre el carrer de Lleida i Paral·lel. Ha patit una aturada cardíaca i ha estat traslladat pel(SEM) a un hospital proper. Així i tot, res han pogut fer per salvar-li la vida i ha mort cap a les 3:30 de la matinada.En el segon cas, l'agredit també ha estat un home jove, però, els fets han transcorregut entorn de ladurant la matinada. El noi ha rebut una ganivetada al coll i ha estat traslladat pels serveis mèdics a l’Hospital de Mar, onper la gravetat de les ferides que presentava. El seu pronòstic és reservat.L'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, ha lamentat els fets i ha traslladat el seu condol a la família del jove mort., ha considerat Colau, que també ha explicat que, a hores d'ara,. L'únic que es coneix del cert, segons ha detallat l'alcaldessa, és que per horari i lloc no té res a veure amb elsque s'han produït també la matinada de diumenge al barri de, on la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir per saquejos de comerços i vehicles, així com destrosses de mobiliari urbà, que han esclatat tot just després d'acabar els concerts.

