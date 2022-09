Saquejos i càrregues policials en la segona nit de festes de la Mercè

​, ha resumit el propietari d'una carnisseria de prop de plaça Espanya (Barcelona). El seu ha estatpels aldarulls que s'han produït la nit d'aquest dissabte després dels concerts a l'avinguda de Maria Cristina. Tot plegat ha començat quan, entre les 4:00 i les 5:00 de la matinada, la Guàrdia Urbana ha intentat desallotjar un grup de nois que feien botellot al parc de Joan Miró de Sants perquè lesmunicipals puguessin treballar.Els joves s'han resistit i ha estat en aquest precís moment quan han començat tots els problemes.Primer, hi ha hagutcorredisses i llançament d'objectes als membres del cos de seguretat. Després, l'ambient s'ha caldejat i la situació s'ha agreujat.Hi hagut, trencament de vidres, motocicletes tirades a l'asfalt... Serà aquest diumenge, a plena llum del dia, que es podrà apreciar correctament les conseqüències de la segona nit de festes a la capital catalana i començar el recompte de les destrosses.Per tot plegat, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han hagut de desplegar unitats i intervenir per mirar de contenir la situació. Els Mossos, de fet, han necessitat fer càrregues policials i s'han produït un mínim de 10 detencions, segons ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, en declaracions a Catalunya Ràdio.L'alcaldessa també ha informat que el consistori i els serveis que han intervingut durant la nit estani pròximament oferiran més informació. De moment, però, Colau ha lamentat els fets i ha valorat que les destrosses "no són del nivell que vam veure el 2021". I és que el curiós del cas és que els aldarulls han passat pràcticament en el mateix lloc onper a la ciutat, amb desenes d'arrestats i ferits. Aleshores, les festes es produïen en plena pandèmia.L'alcaldessa també ha volgut destacar "totes les persones que gaudeixen de forma cívica" i ha considerat que més enllà d'aquests fets, protagonitzats "per una minoria",. A més a més, ha explicat que hi haurà fets que passaran a la via judicial perquè s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat, per tal que no es torni a produïr una situació similar.

