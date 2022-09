El codi secret que s'utilitza per al sexe en creuers

Era secret... fins ara. A una influencer nord-americana li va cridar l'atenció el fet que a les portes de diverses cabines de passatgers hi apareguessin-i molts d'ells, cap per avall-.Doncs bé, aquest bonic detall té un significat ben inesperat: es tracta d'un. Segons revela la web especialitzada en creuers Cruise Hive, quan es col·loca el símbol a la porta vol dir que es busca realitzar pràctiques sexuals d'aquest estil.Convidada per una companyia de creuers, la influencer va documentar gràficament tota la seva estada al vaixell. En total, va durar sis dies en els qualsEn tot cas, cap detall del viatge li deixarà la mateixa emprempta que aquest descobriment viral.

