Apareix una nova illa al Pacífic

Una nova illa ha emergit al sud-oest de l'oceàa causa de l'erupció del volcà submarí, a. L'activitat va començar el 10 de setembre en aquest punt d'una serralada del llit marí que s'estén desi que té la densitat de volcans submarins més gran del món. Des d'aquell dia, la muntanya submarina ha expulsat lava constantment, acompanyada de columnes de fum i cendres i fins i tot ha alterat el color de l'aigua.Onze hores després que comencés l'erupció, una nova illa es va elevar sobre la superfície de l'aigua. La càmera Operational Land Imager-2 (OLI-2) delva capturar la vista en color natural de l'illa el 14 de setembre, mentre columnes d'aigua descolorida circulaven a prop. Investigacions anteriors suggereixen que aquestscontenen fragments de roca volcànica i sofre, informa el NASA Earth Observatory.El 14 de setembre, els investigadors dels serveis geològics de Tonga van estimar que l'àrea de l'illa era de 4.000 metres quadrats i l'elevació de 10 metres sobre el nivell del mar. El 20 de setembre, l'illa ja havia crescut fins a cobrirEl Home Reef es troba dins de la zona de subducció Tonga-Kermadec, una àrea on tres plaques tectòniques xoquen al límit de convergència més ràpid del món.Les illes creades per volcans submarins solen tenir unaencara que de vegades duren anys. Home Reef ha tingut, inclosos els esdeveniments de 1852 i 1857. Petites illes es van formar temporalment després d'ambdós esdeveniments, i les erupcions de 1984 i 2006 van produir illes efímeres amb penya-segats de 50 a 70 metres. Una illa creada per una erupció de 12 dies del proper volcà Late'iki el 2020 va desaparèixer al cap de dos mesos, mentre que una illa anterior creada el 1995 pel mateix volcà va mantenir-se fora de l'aigua durant

