Alerta sanitària per aquestes salsitxes amb listèria venudes a Catalunya

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat d'una alerta europea referent a diverses. El consum d'aquest producte pot provocar listeriosi. En el cas d'haver menjat aquests aliments i presentaramb la malaltia, com vòmits, diarrea o febre, es recomana anar a un centre de salut.Els productes han estati per tot l'Estat, però aquí encara no s'ha detectat cap cas de listeriosi. On sí que ja s'han notificat diversos casos d'intoxicació és a. L'AESAN ha demanat als compradors dels productes que no se'ls mengin i n'ha ordenat la retirada del mercat.En total, hi ha lots de fins a sis productes retirats del mercat. Cinc de les salsitxes afectades són de la: Wudy Clàssic, Wudy Formatge, Wudy Party, Wudy Happy Hour i Wudy Maxipack Clàssic. L'altre tipus de salsitxa amb listèria és de la: Wurs Pavo Hot Dog. Comprova aquí quins són els lots afectats.

