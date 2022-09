La diada castellera de la Mercè a Tarragona més particular

El pilar caminant dels Xiquets de Tarragona, durant la seva baixada pel carrer Major. Foto: Josep M. Llauradó

El pilar caminant de la Jove de Tarragona, durant la seva baixada a la plaça de les Cols. Foto: Josep M. Llauradó

El pilar dels Xiquets del Serrallo, a les escales del pla de la Seu. Foto: Josep M. Llauradó

El pilar dels Xiquets del Serrallo, a la baixada de la Misericòrdia. Foto: Josep M. Llauradó

El pilar caminant de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, a la plaça de la Font. Foto: Josep M. Llauradó

Castells in extremis. Així ha estat lamés sentida dels últims anys a, després que a última hora, davant del perill que la pluja tornés a fer acte de presència, s'ha reduït a una sola ronda de castells per prioritzar el tret característic de la diada: els. Amb molta emoció, les quatre agrupacions locals han pogut arribar sense problemes a la façana de l'Ajuntament, des delTot plegat començava passats uns minuts de les 12 del migdia, l'hora alterada i fixada el dia abans arran de la suspensió de la diada de. El públic s'amuntegava als accessos de la, com si els aiguats que van deixar imatges impactants no haguessin succeït.Elsaixecaven amb tranquil·litat un 5 de 8, mentre que laapostava pel 4 de 8, elspel 3 de 7 i lapel 3 de 8. Tots ells descarregats i admirats per milers de tarragonins -i també de turistes- que tenien clar el que havien vingut a veure: els pilars caminant.Amb tot el cúmul d'assistents, les colles han hagut d'empènyer les fileres de persones per poder tenirEls primers, per antiguitat, han estat els Xiquets. Gràcies a ells s'hai l'espai s'ha pogut anar buidant.El recorregut ha estat molt més plàcid a mesura que la Jove i després els Xiquets del Serrallo obrien pas. Els esperavai el balcó de l'Ajuntament amb les autoritats i, en honor a la patrona, totes les agrupacions han pogut finalitzar amb èxit el seu recorregut.Molt especial ha estat el trajecte dels Xiquets del Serrallo, que aquest 2022 han completat el seu. La colla del barri mariner va ser fundada l'any 1988 i habitualment obté el protagonisme en aquesta cita castellera a la ciutat per l'entrenament i la dedicació que hi posen.Aquest cop,mentre alguns dels seus integrants anaven enumerant des de l'1 fins al 25 tots i cadascun dels pilars caminant exitosos. I si bé l'enxaneta serrallenca no ha pujat al balcó estirant la faixa --, sí que ho ha fet l'enxaneta de Sant Pere i Sant Pau, amb el pilar caminant que ha tancat una de les diades de la Mercè més particulars que es recorden.

